В МИД РФ приветствовали решение Таджикистана о выходе из Римского статута Россия поддержала выход Таджикистана из Международного уголовного суда

Москва24 ноя Вести.Россия приветствует решение Таджикистана о выходе из Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщили в правовом департаменте Министерства иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что международные структуры не должны дискредитировать себя политической предвзятостью и выходить за пределы своих полномочий, отметив рост числа государств, дистанцирующихся от суда.

Ранее, 20 ноября, Секретариат ООН официально уведомил страны-участницы о решении Душанбе денонсировать Римский статут.