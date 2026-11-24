Москва24 нояВести.Россия приветствует решение Таджикистана о выходе из Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщили в правовом департаменте Министерства иностранных дел РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что международные структуры не должны дискредитировать себя политической предвзятостью и выходить за пределы своих полномочий, отметив рост числа государств, дистанцирующихся от суда.
Ранее, 20 ноября, Секретариат ООН официально уведомил страны-участницы о решении Душанбе денонсировать Римский статут.