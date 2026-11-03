Москва3 ноя Вести.Выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток не означает, что РФ прекратит выполнять международные обязательства в этой сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Выход России из Конвенции 1987 года не означает ее отказ исполнять международные обязательства в сфере предотвращения пыток сказала Захарова

Она напомнила, что Россия взяла на себя соответствующие обязательства на более высоком уровне, так как присоединилась к Конвенции против пыток 1984 года и Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года.

Ранее Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток 1987 года. Россия уведомила Совет Европы об этом решении еще 30 октября 2025 года, однако, согласно Конвенции, это решение вступило в силу лишь через год после поступления уведомления.

РФ была участницей конвенции 28 лет – с 1998 года. При этом с 2023 года она не была представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, поскольку Совет Европы блокировал избрание нового члена от России. Из-за этого у РФ не было возможности полноценно участвовать в работе комитета.