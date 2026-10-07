Москва7 окт Вести.Политизация, предвзятость и избирательность подрывают деятельность Международного уголовного суда (МУС). Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар, выступая в парламенте страны.

1 октября нижняя палата таджикского парламента приняла постановление "О прекращении действия Статута Международного уголовного суда", напоминает ТАСС со ссылкой на газету "Садои мардум" ("Голос народа").

К сожалению, последние события вокруг Международного уголовного суда показали сложность и многогранность процессов в деле обеспечения международного уголовного правосудия, а также растущую политизацию деятельности суда отметил представитель МИД Таджикистана

По словам Идибека Каландара, подобные тенденции постепенно превращают международное уголовное правосудие в инструмент политического давления при разрешении межгосударственных споров, подминая установленные дипломатические рамки. Подобная избирательность и предвзятость подрывают статус МУС в качестве независимого института.

МУС систематически отступал от признанных международных стандартов и ключевых принципов судебной беспристрастности, добавил дипломат. Это, добавил Каландар, не позволяет рассматривать уголовные дела объективно, в духе справедливости и правовой беспристрастности, в соответствии с нормами международного права.

До Таджикистана из МУС из-за политизированности организации вышли Филиппины, Венесуэла, Чад, Нигер,Буркина-Фасо, Мали и Бурунди, а Соединенные Штаты Америки и Россия отозвали свои подписи под Римским Статутом. Вашингтон готовится к введению санкций против МУС и его партнеров.

Римский статут МУС Таджикистан подписал в 1998 году, а в 2000 году ратифицировал его. После 2025 года Евросоюз обвинил Душанбе в неисполнении ряда положений Международного уголовного суда.

В Telegram-канале Правового департамента МИД России ранее был опубликован ироничный комментарий по поводу тенденции о выходе из МУС ряда государств. В нем отмечается, что "Международному уголовному суду, возможно, вскоре придется убрать одно из слов в своем названии".