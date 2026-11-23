Таджикистан уведомил ООН о выходе из Международного суда Таджикистан официально уведомил ООН о выходе из МУС

Москва23 ноя Вести.Таджикистан официально уведомил Организацию Объединенных Наций (ООН) о своем выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выступает депозитарием Римского статута.

В документе указано, что уведомление о выходе из Римского статута МУС Таджикистан направил 20 ноября. Решение вступит в силу через год после получения официального уведомления - 20 ноября 2027 года.

Таджикистан подписал Римский статут Международного уголовного суда в 1998 году и ратифицировал его в 2000 году. В документе предусмотрено, что любое государство-участник может выйти из статута, направив генеральному секретарю ООН письменное уведомление. Такой выход начинает действовать через год после получения уведомления, если в нем не обозначен более поздний срок.

Ранее, 17 сентября, в Таджикистане сообщали, что в парламенте страны рассматривается вопрос о выходе республики из Международного уголовного суда.

Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, занимается преследованием лиц, обвиняемых в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Несколько государств ранее уже выходили из числа участников Римского статута, на основании которого был учрежден МУС. Так, 25 июля Венесуэла объявила о начале процедуры выхода из суда. В 2025 году о таком же решении заявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер, входящие в Конфедерацию государств Сахеля.