Москва28 ноя Вести.Таджикистан своим решением о выходе из Международного уголовного суда (МУС) укрепил свой суверенитет. Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев.

Когда Таджикистан присоединялся к этой структуре, то были надежды на конструктивное сотрудничество с западными странами, которые инициировали создание этого суда. Но Международный уголовный суд за все эти годы показал свою ангажированность сказал он

Фактически МУС превратился в инструмент давления на руководителей стран в интересах тех или иных государств или транснациональных корпораций.

Таджикистан сейчас, видимо, созрел для того, чтобы принять решение о выходе и тем самым подкрепил свой суверенитет заявил он

Таджикистан направил уведомление о выходе из Римского статута МУС 20 ноября. В 2025 году о таком же решении заявили Буркина-Фасо, Мали и Нигер, входящие в Конфедерацию государств Сахеля.