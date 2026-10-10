Москва10 окт Вести.Классическое определение целей устойчивого развития ООН осталось прежним. Изменилось само понимание задач - теперь под ними подразумевается способность "мыслить долгосрочными горизонтами". Об этом заявил ИС "Вести" глава департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Игорь Макаров.

По его словам, "горизонты принятия решений сужаются". Так что, становится важным умение "видеть долгосрочные тренды, понимать, куда движется мир в целом".

Устойчивое развитие - это о том, чтобы не думать "после нас хоть потоп". Вот сейчас, мне кажется, думать "после нас хоть потоп" - это соблазн, который много где возникает, когда горизонты принятия решений, размышлений о будущем, ограничиваются не то что среднесрочной перспективой, а годом. Сейчас надо решить проблему - и все. Проблема может быть тактически-военная, победа на следующих выборах. … Не всегда можно конкретные даты обозначить, приписать конкретному промежутку времени. Тем не менее долгосрочные тренды, многие из них действительно хорошо прогнозируемы. Те, кто способны, … получают огромное преимущество сказал Макаров

Цели устойчивого развития (ЦУР) - это набор из 17 задач, разработанных всеми государствами-членами ООН. Они должны быть достигнуты к 2030 году.