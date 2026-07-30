Москва30 июл Вести.В соответствии с требованиями ООН Соединенные Штаты могли бы расширить границы континентального шельфа только в 2030-х годах. Об этом заявил политолог, эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru.

Кортунов пояснил, что заявки на расширение континентального шельфа подаются достаточно давно. По словам эксперта, подобные запросы поступали от разных стран - Норвегии, Канады и России.

Он также отметил, что существуют определенные процедуры для выдвижения таких требований, в частности через Комиссию ООН по границам континентального шельфа, где рассмотрение длится годами.

Конечно, если бы сейчас США действовали по правилам, то есть подали бы соответствующую заявку и подготовили пакет документов, тогда бы американские притязания на расширение части своего шельфа были бы рассмотрены где-то в начале 2030-х годов. Это дело не быстрое объяснил специалист

Он указал на еще одну сложность: все процедуры по расширению континентального шельфа регулируются Конвенцией ООН по морскому праву. Эксперт пояснил, что именно этот международный документ является основополагающим при решении вопросов о статусе морского шельфа.

При этом политолог обратил внимание на важный нюанс: Соединенные Штаты в свое время подписали данную конвенцию, однако до сих пор ее не ратифицировали.

Ранее сообщалось, что российская делегация на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) не признала расширение границ континентального шельфа, которое в одностороннем порядке было инициировано Вашингтоном.