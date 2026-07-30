Россия не признала одностороннее расширение США границ континентального шельфа Россия не признала расширение границ континентального шельфа со стороны США

Москва30 июл Вести.Российская делегация на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) не признала расширение границ континентального шельфа, которое в одностороннем порядке было инициировано США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление делегации РФ.

Делегация России также подчеркнула значимость конвенции ООН по морскому праву.

Российская Федерация не признает установленные в 2023 году Вашингтоном в одностороннем порядке внешние границы "расширенного" шельфа из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур гласит заявление российской делегации

Сессия ассамблеи МОМД проходит с 27 по 31 июля в штаб-квартире этой структуры в Кингстоне, столице Ямайки.