Лихачева: ООН и СБ выступают маркерами положения планеты между войной и миром Эксперт: ООН и СБ - точки верификации положения планеты между миром и войной

Москва26 сен Вести.ООН и Совет безопасности являются точками верификации нахождения планеты на шкале между глобальной войной или глобальным миром. Об этом ИС "Вести" заявила декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Она отметила, что идея ООН состоит в том, чтобы у главных стран-победительниц Второй мировой войны был определенный механизм, который позволял бы им не скатываться в войну друг с другом.

И вот, говоря про сегодняшнее состояние, выбор между войной и миром — это такой переключатель, как будто вот Совет Безопасности сидит, и у него есть такой рубильник, который он может двигать или убирать назад, и устанавливается то или иное состояние. Мы сегодня находимся на шкале: один полюс — это тотальная война, другой полюс - тотальный мир, все ВПК-компании закрылись, ничего не нужно, люди ищут работу, как из эксперта по мировой безопасности переквалифицироваться в управдомы. Вот мы все время движемся по этой шкале. И в этом смысле ООН и Совбез — это точка верификации, где мы на этой шкале находимся прокомментировала декан

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи организации заявил о движении мира к многополярному сценарию.