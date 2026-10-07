Эксперт рассказала, с чем связаны симптомы беременности у будущих отцов Эксперт Волкова: симптомы беременности у будущих отцов связаны с психосоматикой

Москва7 окт Вести.Около трети будущих отцов в России могут испытывать синдром кувады (от французского couver - высиживать птенцов), который проявляется в появлении у них симптомов беременности и объясняется сопереживанием и психосоматикой. Об этом в разговоре с KP.RU рассказала доктор медицинских наук, профессор Пермского политеха Лариса Волкова.

Синдром кувады объясняется глубоким эмоциональным вовлечением некоторых мужчин в беременность женщины, когда они бессознательно "считывают" ее состояние и начинают переживать его физически. Под воздействием псхосоматики у мужчин может меняться гормональный фон.

Тестостерон (главный мужской гормон, отвечающий за половое развитие, либидо и даже развитые мышцы) снижается. Это, кстати, помогает партнеру стать мягче и настроиться на заботу о ребенке. Может снизиться и эстрадиол, ответственный за либидо. А вот пролактин, который способствует развитию отцовских чувств, и кортизол, отражающий за повышенную ответственность и тревогу, могут расти сказала Волкова

Она отметила, что речь здесь идет не об отклонении от нормы, а об ответственном переходе родительству не только со сменой социальной роли, но и с биологическими процессами, меняющими тело и психику мужчины.