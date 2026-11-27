Тревожный признак: когда следует бежать к врачу при болях внизу живота Гинеколог Мамедова: лихорадка при боли внизу живота - повод пойти к врачу

Москва27 ноя Вести.Боль внизу живота – тревожный признак, однако если она возникает у женщин, это может быть связано с преходящими и неопасными состояниями. Но если болезненные ощущения сопровождаются лихорадкой и рвотой, следует немедленно бежать к врачу. Об этом заявила врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Айнур Мамедова в разговоре с aif.ru.

Умеренный дискомфорт в середине цикла – обычное явление. Когда доминантный фолликул созревает, он растет и растягивает капсулу яичника. Затем фолликул разрывается, и его содержимое раздражает брюшину. К этому добавляются воспалительная реакция с выбросом медиаторов воспаления и легкие сокращения матки – так и возникает тот самый дискомфорт пояснила медик

Однако, подчеркнула она, если боль внизу живота становится внезапной, сильной, односторонней, быстро усиливается и не позволяет ходить прямо, а также сопровождается тошнотой, рвотой, бледностью и холодным потом, то следует экстренно обратиться к врачу. Также тревожным сигналом может стать появление болевых ощущение при половом акте, более болезненные менструации и кровянистые выделения между циклами. В этих случаях обычные обезболивающие могут не помогать.

При этом перечисленные симптомы могут указывать не только на гинекологические проблемы, но и на другие острые состояния. В частности, такие боли могут быть связаны с пищеварительной, мочевыделительной системой, а также мышцами и нервами таза. Поскольку в этой области расположены кишечник, мочевой пузырь и множество мышц, проблемы в любом из этих органов могут проявляться как дискомфорт внизу живота.

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