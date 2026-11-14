Москва14 нояВести.Детский центр в Кременчуге Полтавской области, по которому несколько дней назад был нанесен удар, в действительности был мобильным центром командования, в котором находились наемники. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Есть очевидные обстоятельства, которые свидетельствуют, что этот объект имел военное предназначение. Была вторичная детонация, что говорит о нахождении там арсеналов вооружения, взрывчатых веществах, боеприпасов. И, скорее всего, там накапливалась спецтехника, мог быть развернут пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Де-факто это такой своеобразный мобильный центр командования с привлечением наемниковзаявил он
Кроме того, там могли обучать операторов дронов.
Центр специализированный, но далеко не детскийподчеркнул Александр Степанов
По его словам, подобные объекты, где размещаются террористы из ВСУ и зарубежных государств, будут и впредь ликвидироваться российским высокоточным оружием.