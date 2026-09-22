Москва22 сен Вести.Появление дата-центра в Армении неслучайно, так как аналогичный объект российская армия могла уничтожить в Киеве, и нет более близкого места, который бы находился к зоне интересов США. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Появление дата-центра в Армении неслучайно, потому что аналогичный дата-центр, скорее всего, мы уничтожили в Киеве, а более близкого дата-центра, который бы находился к зоне интересов американцев, это прежде всего Иран и Россия, у американцев просто нет. Во-первых, там, чипы Nvidia, а они сейчас активно используются во всех разведывательных комплексах, которые Америка применяет на всем … земном шаре … Прозвучало там название компании Firebird. Компания, которая непосредственно работает на Пентагон, у нее все заказы, связанные с Пентагоном сказал он

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли групповые удары, в результате которых был поражен дата-центр в Киеве, обеспечивавший обработку и передачу разведданных украинским боевикам.