Москва20 авг Вести.Противник делает безуспешные попытки прорваться к Москве, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Противник явно пытается пробиться к Москве, пока что безуспешно. 600-800 дронов, суточные налеты, мы уже начинаем эту цифру фиксировать. А вот Запад фиксирует скорость, с которой Россия возводит вышки, на которых устанавливаются комплексы ПВО "Панцирь". Плюс я напомню, что те, кто живут в Подмосковье, знают, что у нас очень эффективно работает специальное авиационное звено, которое прикрывает Москву. Это и свои истребители, и вертолеты. Это работает все в комплексе. И я думаю, что мы, наверное, создали одну из самых эффективных систем прикрытия столицы в мире сказал эксперт

При этом он назвал беспрецедентным удар в ночь на 20 августа по военным объектам ВСУ в Киеве.