Пораженный ВС РФ "мирный" объект в Камышевахе был подземным центром БПЛА Эксперт Степанов: ФАБ-3000 разнес под Камышевахой бункер с операторами дронов

Москва7 ноя Вести.Вооруженные силы Украины скрывали центр управления дронами в советском бункере в районе Камышевахи Запорожской области под видом пункта выдачи гуманитарной помощи. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Российские военные нанесли удар по заглубленному объекту авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК, после чего украинские СМИ обвинили Россию в якобы преступлении против мирного населения. По словам Степанова, украинская клевета не выдерживает никакой критики, потому что на данный бункер существует соответствующая техническая документация.

ФАБ-3000 разнес под Камышевахой де-факто заглубленный подземный центр управления дронами – это бункер еще советской постройки, который в свое время использовался для учений, а в настоящее время был облюбован местной администрацией, а также операторами, которые управляли дронами, которые наносили удары по гражданской инфраструктуре в Запорожской области. Все попытки перевести этот объект в категорию гражданского не выдерживают критики, потому что есть вся техническая документация. Предварительная разведка местности и активности в данной зоне гарантированно подтверждали наличие там конкретных подразделений рассказал эксперт

2 ноября ВКС РФ нанесли удар по бункеру, где находились украинские операторы дронов, в поселке Камышеваха.