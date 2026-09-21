Москва21 сенВести.ВСУ оборудовали в Зеленой Диброве в Запорожской области бронекапсулы с системами жизнеобеспечения, из которых запускали БПЛА. Об этом сообщил командир штурмового отделения с позывным Дэф.
Он отметил, что подобные укрепления позволяли противнику длительное время вести скрытное наблюдение.
Капсула - это в земле зарытая, железное такое. Сделано типа бочки с бронированными дверями. Там отдельно в ней система воздухоподачи, электроподачи. Как показывает практика, они оттуда запускали дронысказал он в эфире телеканала "Звезда"
Ранее военный эксперт Кнутов назвал атаку БПЛА на Московский регион политической акцией.