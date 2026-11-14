Москва14 ноя Вести.Некролог о смерти украинского майора Виталия Бевзы подтверждает, что российские войска успешно поразили подземный бункер в поселке Камышеваха Запорожской области. Об этом ИС "Вести" заявил директор разведывательного агентства "Р-Техно", доцент ПГУ Роман Ромачев.

При этом в украинских медиа по поводу Камышевахи распространяли фейк, будто там ФАБом была поражена подземная школа.

Если изучать детали, которые публикуются в интернете, а в частности некрологи, то мы можем найти там интересного человека - майора Бевзы, который до этого был заснят нательной камерой непосредственно в бункере. И аккурат после этого удара есть некролог о его смерти. А деталей этой смерти, конечно же, ВСУ и ЦИПсО нам не предоставляет. Этот бункер был идеальным местом для создания военной инфраструктуры, чтобы там расположились бойцы ВСУ. И они считают, что прикрываются вывеской школы заметил он

Ранее сообщалось, что ВСУ скрывали центр управления дронами в советском бункере в районе Камышевахи Запорожской области под видом пункта выдачи гуманитарной помощи.