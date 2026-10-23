МО РФ сообщило об ударах по комплексам NASAMS в двух областях Украины

Российские военные поразили ЗРК NASAMS в двух областях Украины МО РФ сообщило об ударах по комплексам NASAMS в двух областях Украины

Москва23 окт Вести.Российские военные нанесли удары по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) NASAMS в Запорожской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, мобильные зенитные ракетные комплексы норвежского производства были атакованы в районах населенных пунктов Широкое Запорожской области и Башмачка Днепропетровской области.

Операцию провели операторы беспилотников "Герань-4 сикер" подразделения "Рубикон".

Кроме того, вблизи населенного пункта Котляровка Днепропетровской области была уничтожена ранее обнаруженная радиолокационная станция ВСУ П-18 "Малахит".

Результаты ударов подтверждены кадрами объективного контроля. Минобороны также опубликовало видеозапись поражения украинских военных объектов.

Ранее МО РФ сообщило об ударе по вагонному депо "Полтава", где проходил ремонт военной техники украинских боевиков.