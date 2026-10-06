Москва6 окт Вести.Исход современного конфликта зависит не от наличия отдельного "чудо-оружия", а от способности военно-промышленного комплекса обеспечивать максимально быстрые темпы разработки, модернизации и массового производства вооружений, в чем Россия на текущий момент значительно превосходит Украину. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Фронт сегодня определяется не какими-то одинокими вундервафлями (от немецкого Wunderwaffe — "чудо-оружие") которые анонсируются, или которые обещаются, или которые даже выводятся, он определяется прежде всего тремя вещами. Первое — это способностью очень быстро создать передовое вооружение, второе — очень быстро его довести до уровня производства и третье — сделать его массовым, предельно быстро. И Россия этот темп способна выдерживать. Украина в этом случае нет отметил эксперт

В подтверждение своих слов он указал на непрерывный процесс развития отечественных систем воздушного нападения.

Только за этот год мы увидели целых три практически поколения тех воздушных беспилотных систем, которые когда-то начинались с "Гераней". Более того, последнее поколение, оно уже настолько не похоже на свою, я бы сказал, теперь уже "бабушку", как, например, там танк "Т-90" не похож на "Т-34", хотя на самом деле это его точно такой же дальний потомок. Только между "Т-34" и "Т-90" прошло почти 50 лет, а между первой "Геранью" и пятой "Геранью" прошло меньше двух лет. И это тоже надо понимать, о тех темпах работы нашего ВПК, нашего инженерного корпуса, наших российских конструкторов рассказал Шурыгин

Ранее военкор Владимир Разин заявил, что киевский режим бросает на краснолиманское направление очень большие силы и резервы, чтобы создать видимость успеха хоть на каком-то участке фронта. По его словам, на этом направлении киевский режим ведет в том числе и информационную кампанию.