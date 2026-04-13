Москва13 апр Вести.Не стоит придавать особый смысл результатам парламентских выборов в Венгрии, европейские политики не решат проблем России. Такое мнение выразил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, в России сами придумали, что новое правительство Венгрии сможет кардинально изменить ситуацию, например, с финансовой помощью Украине, однако не стоит верить в "чудеса".

Постоянно я слышал, что [венгерский премьер-министр Виктор] Орбан заблокировал эти 90 миллиардов [евро помощи ЕС Украине], и сейчас немножко еще ему продержаться, и Украина не получит этих денег. Уже вроде как казалось, что Европа не может их собрать, и все, Украина лишится финансирования. То есть мы сами придумываем какое-то избавление от наших проблем… Давайте просто зафиксируем, что никто наши проблемы не решит. Ни [Дональд] Трамп, ни Орбан. Никаких чудес не произойдет. И не надо придавать магический смысл отдельным сюжетам европейской политики считает Симонов

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет выстраивать отношения с новым венгерским правительством в зависимости от того, как оно понимает свои национальные интересы.