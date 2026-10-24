Эксперт: судьями в Приморье становятся в основном люди 30-40 лет Молодые люди становятся судьями в Приморском крае

Москва24 окт Вести.В Приморье становятся судьями в основном люди в возрасте от 30 до 40 лет. Об этом сообщил ТАСС поделился председатель Совета судей Приморского края, заместитель председателя Приморского краевого суда Игорь Дышловой.

Основная масса - это возраст от 30 до 40 лет отметил Дышловой

По его словам, в регионе средний возраст работающих судей - от 40 до 50 лет. Также есть около 10 служителей Фемиды старше 60 лет, поскольку предельный возраст пребывания в этой должности составляет 70 лет.

Как уточняется, в Приморском крае судьями чаще всего становятся те, кто имеет богатый юридический опыт: сотрудники судебного аппарата, помощники судей и сотрудники прокуратуры. По мнению Дышлового, это достаточно узкий спектр профессий, откуда желающие могут прийти в судейский корпус.