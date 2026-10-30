Эксперт Тумин: пенсионеры с сельским стажем могут получать надбавку в 25%

Эксперт объяснил, кому положена надбавка к пенсии за сельский стаж Эксперт Тумин: пенсионеры с сельским стажем могут получать надбавку в 25%

Москва30 окт Вести.Россияне, длительное время проработавшие в сельском хозяйстве, могут претендовать на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. Об условиях назначения такой надбавки в беседе с RT рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

Он подчеркнул, что прибавка рассчитывается не от всей суммы пенсии, а только от ее фиксированной части.

При этом право на повышение предоставляется не всем, кто работал в сельской местности. Для назначения надбавки учитывается стаж по определенным профессиям и должностям в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве, перечень которых утвержден правительством.

Например, в перечень входят агрономы, механизаторы и животноводы. Для отдельных периодов предусмотрено более широкое правило: работа до 1 января 1992 года на территории РСФСР в колхозах, совхозах, на машинно-тракторных станциях и в других перечисленных в правилах сельскохозяйственных организациях учитывается независимо от названия должности пояснил Тумин

Эксперт обратил внимание, что уже назначенное повышение сохраняется даже в случае переезда пенсионера из сельской местности в город.

Если гражданин соответствует установленным требованиям, но не получает положенную прибавку, ему следует обратиться в Социальный фонд России для проверки сведений о трудовом стаже.

По словам Тумина, такая мера направлена на поддержку людей, посвятивших значительную часть жизни работе в сельском хозяйстве. Поэтому важно, чтобы пенсионеры не теряли право на дополнительные выплаты из-за неполных данных о периодах трудовой деятельности.

Ранее сообщалось, что в ноябре вырастут пенсии у трех категорий россиян.