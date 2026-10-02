Эксперт указал на сложную обстановку в приграничных регионах РФ Социолог Сапрыка: ситуация в приграничье РФ остается очень напряженной

Москва2 окт Вести.Обстановка в приграничных регионах остается сложной. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского национального исследовательского университета, директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка.

По его словам, продолжаются постоянные атаки на регионы, атакуются гражданские объекты и мирные жители.

Ситуация в приграничье остается сложной: постоянные атаки, дроны, ракетная опасность. Сейчас мы видим, что жители приграничья действительно являются (находятся. - Прим. ред.) на передовой, и это касается не только угроз, которые связаны непосредственно с жизнедеятельностью, но еще информационных угроз. Ведется давление специальными силами, которые пытаются напрягать социально-политическую ситуацию, вбрасываются фейки… В целом, конечно же, ситуация очень напряженная. Атакуются предприятия, атакуются непосредственно работники, атакуются детские площадки сказал Сапрыка

При этом, по словам эксперта, население регионов сохраняет сплоченность.

2 октября стало известно, что украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате погиб мужчина.