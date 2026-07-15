Эксперты назвали самые прибыльные подработки для зумеров в России "Авито Подработки": зумерам в РФ выгоднее всего подрабатывать монтажниками

Москва15 июл Вести.В России зумерам выгоднее всего подрабатывать монтажниками и мастерами ногтевого сервиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов "Авито Подработки".

По их информации, в январе-июле 2026 года молодые люди на позиции монтажника получали в среднем по стране 82730 рублей в месяц. Второй самой прибыльной подработкой для зумеров эксперты называют мастеров ногтевого сервиса – их средняя ежемесячная зарплата оценивается в размере 69267 рублей.

Далее следует подработка поваром – 53428 рублей в месяц. Кроме того, на подработке курьером зумеры могут получать в среднем 43397 рублей в месяц, а продавцом-консультантом – 42575 рублей в месяц.