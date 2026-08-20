Экспорт Армении в ЕС в I полугодии 2026 года вырос на 80% Армения нарастила экспорт в ЕС на 80% в I полугодии 2026 года

Москва20 авг Вести.Объем экспорта в страны Евросоюза (ЕС) по состоянию на январь – июнь 2026 года превысил 516 млн долларов, что свыше чем на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

По состоянию на январь – июнь 2026 года объем экспорта в ЕС превысил 516 млн долларов, что более чем на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (около 287 млн долларов). В первом полугодии 2026 года экспорт в ЕС по сравнению с тем же периодом 2017 года (около 301 млн долларов) вырос более чем на 71% сказано в сообщении

Согласно данным Статистического комитета Армении, которые изучило агентство ТАСС, за отчетный период также был зафиксирован рост импорта на 28,4% – с 1,007 млрд до 1,293 млрд долларов.

В конце июня Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух предприятий. После этого ограничения распространились на все армянские компании, поставляющие рыбу на российский рынок.

Позже министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что компании республики получили право на поставки рыбы и рыбной продукции в Евросоюз. По его словам, Ереван принял соответствующие процедуры для экспорта, а из ЕС получены все необходимые разрешения.