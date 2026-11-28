Электроснабжение в Салехарде восстановили, аэропорт работает в штатном режиме Электроснабжение восстановлено в Салехарде, городской аэропорт работает штатно

Москва28 ноя Вести.Электроснабжение восстановлено в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе, городской аэропорт работает в обычном режиме. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее глава города Алексей Титовский сообщал об аварийном отключении электричества. Причиной аварии стало сильное обледенение линий электропередачи за пределами города. Как уточняется, были запущены резервные генераторы. Однако из-за непогоды вновь произошел сбой в энергосистеме.

Сейчас во всем городе снова есть электричество.

Все подключено отметила пресс-служба регионального правительства

В правительстве округа добавили, что аэропорт работает в штатном режиме.