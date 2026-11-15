Режим ограничений в подаче электроэнергии в Севастополе отменен

В Севастополе отменены ограничения в подаче электроэнергии Режим ограничений в подаче электроэнергии в Севастополе отменен

Москва15 ноя Вести.Режим ограничений в подаче электроэнергии, вводившийся 15 ноября в Севастополе, отменен. Об этом сообщила пресс-служба "Севастопольэнерго".

Режим временного ограничения электроснабжения снят, диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения говорится в канале энергокомпании в MAX

Как уточняется, в 23.10 15 ноября электроснабжение всех потребителей восстановлено.

Согласно данным "Севастопольэнерго", режим временного ограничения электроснабжения необходим для ликвидации перегрузки электросетей за пределами Севастополя, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. При этом электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. В то же время электроснабжение социально значимых объектов было обеспечено.