В Севастополе отменили режим ограничений в электроснабжении Режим ограничений в электроснабжении Севастополя отменен

Москва12 ноя Вести.В Севастополе отменен режим ограничений в электроснабжении для всех потребителей. Об этом сообщила пресс-служба "Севастопольэнерго".

Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 23.10 12.11.2026г. диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения уточняется в канале энергетической компании в MAX

В "Севастопольэнерго" предупредили, что при возобновлении электроснабжения не следует включать одновременно все электроприборы в квартире, поскольку резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.

Как сообщалось ранее, режим ограничений был введен в Севастополе 12 ноября в 6.00. В течение дня энергетики проводили аварийно-восстановительные работы. При этом электроснабжение социально значимых объектов было обеспечено.