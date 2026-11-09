В Севастополе вновь временно ограничили электроснабжение В Севастополе введен временный режим ограничения электроснабжения

Москва9 ноя Вести.Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе для ликвидации перегрузки сети и предотвращения аварии в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба "Севастопольэнерго".

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме говорится в канале энергокомпании на платформе MAX

В "Севастопольэнерго" уточнили, что сейчас энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации.

Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения уточняется в сообщении

В энергокомпании заверили, что при вводе графиков делается все возможное, чтобы минимизировать ограничение электроснабжения бытовых потребителей.

Как сообщалось ранее, 8 ноября в Севастополе также вводились ограничения подачи электроэнергии.