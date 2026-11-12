Москва12 нояВести.Утром 12 ноября в Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения. Об этом сообщается предприятие "Севастопольэнерго".
В 6:00 12.11.26 по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденнаяотметила пресс-служба предприятия в мессенджере МАХ
Как уточняется, электричество подают по графику - 2 часа через 6. Такая мера необходима, чтобы снизить перегрузку электросетей за пределами региона и предотвратить аварию в энергосистеме.