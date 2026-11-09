Москва9 нояВести.Элитный особняк Елены Блиновской в подмосковном коттеджном поселке Миллениум-парк отошел в собственность государства.
Как сообщает SHOT, недвижимость "королевы марафонов" площадью 1700 квадратных метров сменила владельца около трех недель назад.
Особняк с шестью спальнями, детской, 11 санузлами, бассейном, хамамом, библиотекой и гаражом на пять машин принадлежит государствусказано в материале
Таким образом, был исполнен приговор Блиновской, по которому вместе с особняком в пользу государства изъяли дом в Ялте, машины, моторную лодку, мотоцикл, имущество в Марий Эл и Адыгее.