"Это диагноз": немецкий политик раскритиковала позицию Мерца по топливу из РФ Немецкий политик Петерзен назвала диагнозом позицию Мерца по российскому топливу

Москва18 окт Вести.Отказ канцлера Германии Фридриха Мерца от поставок российского топлива наносит ущерб экономике страны. Главой немецкого кабмина либо манипулируют, либо "это диагноз", предположила экс-депутат ландтага Гамбурга от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерзен.

Не может здравомыслящий человек сказать, что давайте мы сейчас угробим экономику нашего государства. Не может он. Либо им манипулируют, либо у него диагноз – одно из двух, третьего не дано цитирует политика РИА Новости

Собеседница агентства также выразила надежду на то, что граждане Германии поступят правильно и на следующих выборах проголосуют за те партии, которые выступают за снижение напряжения в отношениях между Москвой и Берлином. Петерзен подчеркнула: Россия и ее ресурсы нужны Германии намного больше, чем сама Россия нуждается в Германии.