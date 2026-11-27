"Это не та война": наемники меняют свое мнение об СВО и бегут с Украины Килинкаров: наемники из ЕС на Украине столкнулись с большими проблемами

Москва27 ноя Вести.Европейские политики, отправив наемников на Украину с целью стратегического поражения России, столкнулись с непредвиденными трудностями, вынудившими их пересмотреть свои планы. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Европейцы, которые принимали решение направить на Украину своих наемников, думали, что они смогут достичь стратегической своей цели — нанести стратегическое поражение Российской Федерации. А что это означало на деле? Означало на деле, что по итогам успешной реализации проекта в отношении России все они окажутся за столом переговоров, и пирог они будут делить, исходя из тех усилий, которые они приложили для того, чтобы достичь поставленной цели, но что-то пошло не так сказал Килинкаров

Он напомнил, что еще в самом начале спецоперации Россия активно наносила удары по всем объектам, где концентрировались наемники.

И в какой-то момент эти наемники поняли, что на самом деле это совсем не та война, которую они видели раньше, и часть этих наемников ретировалась. И тогда европейцы решили заместить их на латиноамериканских. Их начали активно ввозить на территории Украины, что они и продолжают делать по сей день заявил Килинкаров

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что наряду с иностранными наемниками, воюющими на украинской земле, сама Украина давно превратилась в инструмент, нанятый другими государствами для достижения их целей.