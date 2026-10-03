Это по любви: фанатеющий по трамваям слесарь угнал один из них в Киеве Пьяный 20-летний слесарь угнал трамвай и поехал кататься по Киеву

Москва3 окт Вести.В Киеве 20-летний слесарь напился и угнал трамвай, на котором поехал кататься по городу. Об этом сообщило управление полиции украинской столицы в своем Telegram-канале.

В Киеве нетрезвый слесарь похитил трамвай... 20-летний киевлянин, находясь вечером на территории предприятия, убедился, что поблизости никого нет, после чего зашел в кабину трамвая, запустил его и двинулся по одному из маршрутов в направлении станции метро "Бориспольская" говорится в публикации

Чтобы остановить угонщика, работникам депо пришлось обесточить контактную сеть.

Прибывшие на вызов полицейские протестировали молодого человека на состояние опьянения. Прибор показал 1,41 промилле в крови юноши.

На вопрос о том, зачем он угнал трамвай, слесарь заявил, что очень любит этот вид транспорта и обожает ездить на нем.