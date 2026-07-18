На Украине оштрафовали пьяного водителя ВСУ На Украине боевика ВСУ обнаружили в состоянии тяжелого алкогольного опьянения

Москва18 июл Вести.Водитель топливозаправщика Вооруженных сил Украины (ВСУ) был обнаружен в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и оштрафован на 17 тысяч гривен (около 29,9 тысяч рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Концентрация алкоголя в крови боевика, как отмечается, составляла 4,2 промилле.

8 апреля 2026 года примерно в 14:00 был обнаружен военнослужащий, который исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянения передает агентство

Ранее сообщалось, что пьяный боевик ВСУ убил двоих сослуживцев в Николаеве во время застолья. Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора, и один из боевиков расстрелял своих товарищей из автоматического оружия.