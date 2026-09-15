НАБУ раскрыло хищение $3 млн при доставке вагонов метро из Польши

Украинский чиновник благодаря польским вагонам метро похитил $3 млн НАБУ раскрыло хищение $3 млн при доставке вагонов метро из Польши

Москва15 сен Вести.Бывшего чиновника коммунального предприятия "Киевский метрополитен" обвинили в хищении более 137 млн гривен (свыше $3 млн) при организации доставки в Киев подаренных Польшей вагонов метро. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным ведомства, речь идет о 60 вагонах, которые Варшава передала Киеву в 2022 году. Во время организации их перевозки экс-чиновник обеспечил победу подконтрольной ему компании в тендере на оказание транспортных услуг.

Как утверждает НАБУ, фирма предложила заведомо завышенную стоимость перевозки. Это позволило бывшему сотруднику метрополитена и другим участникам схемы присвоить более 137 млн гривен бюджетных средств.

Имена обвиняемого и его предполагаемых сообщников НАБУ не раскрыло.

Ранее сообщалось, что более 60 депутатов Верховной рады попали под следствие НАБУ.