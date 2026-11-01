Эвакуированные из Алешек жители размещены в оздоровительном комплексе на Кубани

Эвакуированных из Алешек разместили в ПВР в Краснодарском крае Эвакуированные из Алешек жители размещены в оздоровительном комплексе на Кубани

Москва1 ноя Вести.Власти Краснодарского края приняли жителей Алешек Херсонской области и разместили их в пункте временного размещения - под него отдали один из оздоровительных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram.

Людям предложили номера на два, три и четыре человека, в том числе для семей с детьми. Также предусмотрена возможность размещения с домашними животными.

В Краснодарском крае приняли жителей Алешек Херсонской области. Для них подготовили пункт временного размещения в одном из оздоровительных комплексов говорится в публикации

Волонтеры помогли гостям с документами, вещами и заселением, а маломобильным гражданам, которым нужна постоянная помощь, уделили особое внимание.

На территории есть столовая, продуктовый магазин с товарами первой необходимости, детская игровая и спортивные площадки. Комплекс охраняется, у него своя котельная и резервные источники питания.

Ранее сообщалось, что часть эвакуированных из Алешек принял пансионат в Туапсе, а несколько человек попали в больницы Симферополя из-за обострившихся болезней - им оказывают всю необходимую помощь.