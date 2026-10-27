Москва27 окт Вести.Для российских семей, которые временно отселены с приграничных территорий, действует упрощенный порядок оформления единого пособия. Об этом сообщается в канале Соцфонда в "Максе".

Семьи, временно отселенные с приграничных территорий, могут оформить единое пособие по упрощенным правилам говорится в сообщении

Назначению выплаты не мешает ни доход ниже восьми МРОТ, ни его превышение над региональным прожиточным минимумом, ни статус безработного на день подачи заявления у родителя.

Если доход превышает установленный порог, Соцфонд назначит пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума. При оценке нуждаемости не учитывается недвижимость, оставшаяся на территории эвакуации, а также движимое имущество, зарегистрированное на членов семьи.

Уточняется, что мера распространяется на граждан, эвакуированных из отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя.