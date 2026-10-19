Москва19 октВести.Жители приграничных районов России, которые были вынуждены покинуть свое жилье, смогут оформить единое государственное пособие на детей по упрощенным условиям. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Как уточняется в публикации, схожий порядок действовал в 2025 году для россиян, которые были временно отселены с отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Крыма и Севастополя.
Как и в 2025 году, на таких жителей не будут распространяться сразу несколько оснований для отказа в назначении пособия. В частности, не будут смотреть на непредоставление ряда документов, наличие нескольких единиц транспорта или объектов недвижимости там, откуда были отселены семьи, а также на превышение семьей порога среднедушевого дохода, если на момент подачи заявления родитель признан безработным.отмечает агантство
В последнем случае ежемесячное пособие будет назначаться в размере 50% от регионального прожиточного минимума для детей или для трудоспособного населения (в случае получения выплаты беременной женщиной).
Постановление кабинета министров сохраняет упрощенный порядок назначения пособий вынужденным переселенцам на 2027 год в части пунктов, касающихся наличия недвижимости и транспорта.
Ранее Социальный фонд России сообщал, что в 2027 году размер ключевых мер поддержки семей в России будет увеличен.