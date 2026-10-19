Переселенцам из приграничья расширили право на получение детских пособий Право на получение детских пособий расширено для переселенцев из приграничья

Москва19 окт Вести.Жители приграничных районов России, которые были вынуждены покинуть свое жилье, смогут оформить единое государственное пособие на детей по упрощенным условиям. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Как уточняется в публикации, схожий порядок действовал в 2025 году для россиян, которые были временно отселены с отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Крыма и Севастополя.

Как и в 2025 году, на таких жителей не будут распространяться сразу несколько оснований для отказа в назначении пособия. В частности, не будут смотреть на непредоставление ряда документов, наличие нескольких единиц транспорта или объектов недвижимости там, откуда были отселены семьи, а также на превышение семьей порога среднедушевого дохода, если на момент подачи заявления родитель признан безработным. отмечает агантство

В последнем случае ежемесячное пособие будет назначаться в размере 50% от регионального прожиточного минимума для детей или для трудоспособного населения (в случае получения выплаты беременной женщиной).

Постановление кабинета министров сохраняет упрощенный порядок назначения пособий вынужденным переселенцам на 2027 год в части пунктов, касающихся наличия недвижимости и транспорта.

Ранее Социальный фонд России сообщал, что в 2027 году размер ключевых мер поддержки семей в России будет увеличен.