В Соцфонде рассказали о досрочных выплатах семьям с детьми за октябрь Семьи с детьми получат октябрьские выплаты в первых числах ноября

Москва27 окт Вести.Россияне с детьми, которые имеют право на соответствующие социальные пособия, получат выплаты за октябрь раньше срока. График перечислений опубликован в официальном канале Соцфонда России в мессенджере MAX.

Для зачисления денежных средств определены три дня – это 3, 5 и 6 ноября.

3 ноября деньги придут тем, кто получает единое пособие, выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Выплату из средств материнского капитала зачислят на банковский счет 5 ноября. А 6 ноября на счета поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается работающим гражданам. Как правило, его перечисляют до 8 ноября, но в ноябре 2026 года этот день выпадает на выходной, поэтому деньги переведут раньше.

В Соцфонде также напомнили, что средства могут поступить на счет не только утром или днем, но и вечером.

Если же семья получает выплаты не на банковский счет, а через "Почту России", то деньги принесут в период с 3 по 25 ноября, в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения.

Ранее стало известно, на сколько вырастут выплаты на детей в 2027 году.