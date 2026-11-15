Москва15 ноя Вести.Актриса Екатерина Волкова рассказала, какие приглашения на свидания ее удивляют. Своим рассказом артистка поделилась на видео, размещенном в соцсети.

В своем видеообращении актриса подняла тему внешнего вида людей. По ее словам, современные женщины постоянно занимаются своей внешностью, стремятся к идеалу и невероятно красивы.

И посмотришь на мужчин, которые отращивают себе пивные брюха… И они еще мне пишут вот: "Может быть, поужинаем?" Я захожу в его профиль и думаю: "Боже мой! Лишних 50 кг, и ты туда же! сказала актриса

Екатерина Волкова также задалась вопросом о том, почему мужчины, по ее мнению, не думают о том, чтобы нравиться женщинам.

Ранее актриса в подробном интервью рассказывала о личной жизни, в том числе браке из мести и любви к "плохим парням".