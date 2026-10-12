Елизавета Боярская рассказала, как испытала панику во время спектакля Актриса Боярская рассказала, что испытала панику из-за телефона на спектакле

Москва12 окт Вести.Актриса Елизавета Боярская рассказала о курьезе во время спектакля. Соответствующее голосовое сообщение она разместила в своем Telegram-канале.

Артистка рассуждала о дискомфорте, которые приносят зрителям и артистам мобильные телефоны, звучащие в тишине во время спектаклей. Она уточнила, что с ней тоже такое было один раз, но речь идет не о звонке телефона, а о телефонном будильнике.

Я не знала, что, когда выключен звук, будильник все равно срабатывает. Каким-то образом - не знаю, зачем, - у меня на вечер был поставлен будильник, возможно, это было какое-то напоминание или случайность какая-то, но у меня стал звонить будильник. И я тоже рылась в сумочке и тоже испытывала панику. И тахикардия, давление рассказала Боярская

Артистка уточнила, что в тот момент покраснела, побледнела, вспотела.

Мне было, конечно, ужасно неловко, стыдно. И вот мне кажется, что, по идее, само чувство, что с тобой может это случиться, и должно подталкивать людей к тому, чтобы сто раз проверять перед спектаклем свой телефон - выключен он или нет добавила актриса

По ее словам, использование гаджетов зрителями во время спектаклей очень отвлекает артистов, потому что со сцены всегда видно все. Елизавета Боярская добавила, что выступает за то, чтобы артистов снимали только на поклонах.

Ранее отец актрисы, народный артист РСФСР Михаил Боярский, рассказал ИС "Вести", как актер Максим Матвеев пришел просить руки его дочери.