Ереван и Вашингтон прорабатывают поставки армянской сельхозпродукции в США

Ереван и Вашингтон обсуждают поставки армянской сельхозпродукции в США Ереван и Вашингтон прорабатывают поставки армянской сельхозпродукции в США

Москва16 июл Вести.Глава службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэл Уитли обсудил перспективы поставок армянской сельхозпродукции на американский рынок с послом Армении в Вашингтоне Нареком Мкртчяном, сообщает диппредставительство Армении в Соединенных Штатах.

Уточняется, что в ходе беседы рассматривались варианты углубления взаимодействия в аграрной сфере с учетом существующих процедур доступа на рынок США.

Были проанализированы варианты вывода армянских сельскохозяйственных товаров на рынок США с учетом процедур доступа, существующих нормативных требований, а также условий, способствующих расширению экспортных потоков говорится в сообщении посольства

Ранее сообщалось, что объем торговли между Россией и Арменией сократился на 21,5% с января по май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.