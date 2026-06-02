Рубио: США не принуждают Армению с кем-то "не дружить"

Москва2 июн Вести.Вашингтон хотел бы поддерживать диалог с Ереваном из-за экономических причин и не намерен заставлять Армению "не дружить" с другими государствами. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления в Сенате.

Мы здесь не для того, чтобы ущемлять суверенитет Армении. Мы не просим их не дружить с другими странами подчеркнул он

Рубио также высказал мнение, что Москва "не особо довольна" активизацией двусторонних контактов Армении и Соединенных Штатов. Госсекретарь США также добавил, что в течение долгого периода отношения Еревана и Вашингтона были "застойными", но в настоящий момент их удалось "оживить".

Ранее эксперт Александр Дудчак сравнил партнерство США и Армении с положением ковбоя и лошади.