Москва27 мая Вести.Визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван, который длился меньше часа и ограничился подписанием документов в аэропорту, продемонстрировал пренебрежительное отношение к действующему правительству Армении. Такое мнение выразил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян в интервью ИС "Вести".

Профессор подчеркнул, что данный визит стал ярким случаем несоответствия формы и содержания встречи. По мнению Согомоняна, стороны заранее обсудили документы, которые были подписаны в аэропорту.

Если посмотреть с протокольной точки зрения, то это визит доселе невиданного сжатого масштаба, перелетный визит. Американские медиа не скрывают, что Рубио оказался в Армении, чтобы дозаправиться. И вот этот час был использован на то, чтобы подписать какие-то документы. Это беспрецедентный случай в том смысле, что высокопоставленный иностранный гость, приезжая в страну, не покидает пределы аэропорта. Я думаю, с точки зрения внешнеполитических отношений, не хочу называть такой подход унизительным, но он как минимум пренебрежительный. Он, видимо, показывает отношение американской стороны к действующему правительству, с которым можно подписывать документы на коленке прямо в аэропорту прокомментировал эксперт

Он добавил, что подобная спешка также связана с тем, что армянская сторона просила США "хоть как-то" поддержать их накануне парламентских выборов, "наверное, для того, чтобы обмануть армянского избирателя".

Армянские аналитики выдвинули идею, я тоже ее разделяю. И некоторая спешка с этими документами, которые могут играть какую-то декларативную хотя бы роль в будущем, обусловлена тем, что американцы тоже знают про рейтинги [премьер-министра Николы] Пашиняна и его небольшие шансы на предстоящих парламентских выборах. И попытались как бы его еще раз засвидетельствовать своим присутствием и подписанием каких-то актов, оставить какой-то задел на будущее сказал Согомонян

В ходе встречи американской и армянской стороны было подписано три документа: хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам, соглашение о реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания").