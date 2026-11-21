Два жителя Белгородской области скончались от ранений, полученных при атаках ВСУ

Еще два человека стали жертвами атак ВСУ в Белгородской области Два жителя Белгородской области скончались от ранений, полученных при атаках ВСУ

Москва21 ноя Вести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины погибли два мирных жителя. женщина скончалась при ударе по Шебекинскому округу, мужчина умер в больнице от ранений, полученных 11 ноября. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.

При целенаправленной атаке ВСУ в Шебекинском округе погибла мирная жительница. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы в этом же округе 11 ноября. Выражаю искренние соболезнования их родным и близким написал губернатор в мессенджере МАХ

Он добавил, что за последние сутки киевские боевики атаковали регион 72 раза, противник применил артиллерию и БПЛА, также зафиксированы сбросы взрывчатки с дронов.

Системой ПВО и силами задействованных подразделений уничтожен 91 вражеский БПЛА.