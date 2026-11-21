Москва21 нояВести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины погибли два мирных жителя. женщина скончалась при ударе по Шебекинскому округу, мужчина умер в больнице от ранений, полученных 11 ноября. Об этом сообщил глава региона Александр Шуваев.
При целенаправленной атаке ВСУ в Шебекинском округе погибла мирная жительница. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы в этом же округе 11 ноября. Выражаю искренние соболезнования их родным и близкимнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он добавил, что за последние сутки киевские боевики атаковали регион 72 раза, противник применил артиллерию и БПЛА, также зафиксированы сбросы взрывчатки с дронов.
Системой ПВО и силами задействованных подразделений уничтожен 91 вражеский БПЛА.