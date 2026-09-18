Москва18 сенВести.В Белгородской области атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись предприятия в Белгороде и Шебекино, а также жилые дома и автомобили в пяти районах. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Белгороде беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены кровля и остекление здания цеха. В городе Шебекино дрон атаковал предприятие — в здании цеха разбиты окна. От детонации второго дрона разбита передняя часть кузова автомобиляговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Автомобили и жилые дома были атакованы в Валуйском, Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском округах.
Согласно данным оперштаба, 17 сентября в результате атак ВСУ в Белгородской области двое мирных жителей погибли и еще десятеро получили ранения.