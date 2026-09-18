Предприятия, жилые дома и машины подверглись атаке БПЛА в Белгородской области

БПЛА атаковали предприятия, жилые дома и машины в Белгородской области Предприятия, жилые дома и машины подверглись атаке БПЛА в Белгородской области

Москва18 сен Вести.В Белгородской области атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись предприятия в Белгороде и Шебекино, а также жилые дома и автомобили в пяти районах. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Белгороде беспилотник ударил по территории предприятия — повреждены кровля и остекление здания цеха. В городе Шебекино дрон атаковал предприятие — в здании цеха разбиты окна. От детонации второго дрона разбита передняя часть кузова автомобиля говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Автомобили и жилые дома были атакованы в Валуйском, Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском округах.

Согласно данным оперштаба, 17 сентября в результате атак ВСУ в Белгородской области двое мирных жителей погибли и еще десятеро получили ранения.