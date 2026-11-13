Москва13 нояВести.Крупные украинские производители растительного масла — предприятия "Дельта Вилмар Украина" в Одесской области и "Потоки" в Днепропетровске (украинское название — Днепр. — Прим. ред.) — объявили об остановке производственных процессов.
Об этом сообщают профильный портал "Латифундист" и корпорация "Алеф".
В компаниях пояснили, что вынужденная пауза в работе заводов связана со сложной обстановкой в сфере безопасности, частыми отключениями электроснабжения и необходимостью ремонтно-восстановительных работ.
Накануне стало известно, что крупнейший на Украине производитель подсолнечного масла — агрохолдинг Kernel — полностью остановил все маслоэкстракционные заводы в стране.