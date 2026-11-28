Кравцов напомнил о роли советников по воспитанию в образовательных учреждениях

"Есть во всех школах и колледжах": Кравцов о роли советников по воспитанию Кравцов напомнил о роли советников по воспитанию в образовательных учреждениях

Москва28 ноя Вести.В школах и колледжах каждого региона России работают советники директоров по воспитанию, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Его слова приводит пресс-служба ведомства.

...сегодня советники директоров работают в школах и колледжах во всех регионах. Есть в том числе и те советники, которые стали и директорами школ сказал Кравцов

Он напомнил, что задача советника заключается в работе со школьниками, родителями, а также организации школьных музеев, театров, внеучебной деятельности.

Ранее стало известно, почему в школы вернули оценки за поведение.