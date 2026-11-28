Москва28 нояВести.В школах и колледжах каждого региона России работают советники директоров по воспитанию, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Его слова приводит пресс-служба ведомства.
...сегодня советники директоров работают в школах и колледжах во всех регионах. Есть в том числе и те советники, которые стали и директорами школсказал Кравцов
Он напомнил, что задача советника заключается в работе со школьниками, родителями, а также организации школьных музеев, театров, внеучебной деятельности.
Ранее стало известно, почему в школы вернули оценки за поведение.