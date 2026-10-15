Европарламент может лишить иммунитета экс-главу топливного концерна Orlen Бывший глава топливного концерта Orlen может потерять иммунитет в Европарламенте

Москва15 окт Вести.Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Вальдемар Журек обратился к Европарламенту с просьбой лишить депутатского иммунитета экс-председателя правления топливного концерна Orlen Даниеля Обайтека.

Я обратился к председателю Европарламента Роберте Метсоли с просьбой о снятии иммунитета с депутата Европарламента Даниеля Обайтека, а также о согласии на его задержание и временный арест написал Журек в соцсети Х

По его словам, речь идет об уголовном деле о незаконном занижении цен на топливо осенью 2023 года, в предвыборный период.

Из собранных доказательств следует, что Обайтек, как председатель правления Orlen, руководствуясь неэкономическими соображениями, поручил подчиненным сотрудникам снизить оптовые и розничные цены так, чтобы с 1 по 15 октября 2023 года литр топлива на автозаправочных станциях стоил максимум 5,99 злотого заявил Журек

По версии генпрокурора, Обайтек действовал вопреки процедурам и текущей ситуации с производством, поставками, балансом и логистикой концерна, игнорируя растущие проблемы и потери. Журек заявил, что ущерб Orlen превысил 4,1 млрд злотых (более 88 млрд рублей или свыше 1 млрд долларов). Это экономическое преступление, за которое грозит до 25 лет лишения свободы.

Как пояснил Журек, согласие Европарламента на снятие иммунитета и временный арест необходимы, чтобы предъявить Обайтеку обвинения и провести процессуальные действия с его участием.